Governo entrega trecho de duplicação de rodovia Franca/Paraná

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregou na semana passada um trecho de 29 quilômetros de duplicação na rodovia SP-255, entre os municípios de Rincão e Araraquara. O investimento foi de R$ 150 milhões.

A via, que recebe vários nomes ao longo do percurso entre os dois estados, faz parte da malha viária paulista e conecta Franca à divisa com o Paraná, passando por cidades estratégicas e interligando rodovias como a Washington Luís (SP-310), Marechal Rondon (SP-300) e Castelo Branco (SP-280).

Tarcísio de Freitas disse que com a duplicação de rodovias como a SP-255, encurta o tempo de viagem entre Ribeirão Preto e Araraquara para 45 minutos e eleva a segurança com a redução de acidentes. “Essa modernização viária é um motor para o desenvolvimento regional, atraindo investimentos e consolidando o estado como líder em infraestrutura no Brasil, um patamar que, com o programa 'SP pra Toda Obra', ficará ainda melhor”, destacou.

Melhorias