Caminhão com ração tomba após perder freio na Ronan Rocha

Um caminhão carregado com 13 toneladas de ração tombou na manhã desta sexta-feira, 25 em uma curva da Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, nas proximidades de Patrocínio Paulista (SP). O veículo perdeu o freio e saiu da pista, causando o tombamento da carga e danos à estrutura metálica da via.

O motorista e seu ajudante, que saíram da cidade de Jaborandi (SP) com destino a uma empresa em Patrocínio Paulista, relataram que seguiam normalmente pela rodovia quando o veículo apresentou falha nos freios. O motorista tentou fazer a curva, mas perdeu o controle, bateu em uma estrutura metálica de proteção e acabou tombando.

Com o impacto, toda a carga se espalhou pelo acostamento da pista. Apesar do susto, os dois ocupantes do caminhão tiveram apenas escoriações leves e passam bem.