Dupla é condenada por latrocínio de idosa em Cristais Paulista

Em seu depoimento aos investigadores, Bressan declarou que foi até a propriedade da vítima com a intenção de roubar novilhas. No entanto, em um determinado momento, Leda teria reagido à ação criminosa, segurando um pedaço de madeira.

Ainda em depoimento, o investigado negou ter ateado fogo ao corpo da vítima, mas acredita que uma vela pode ter provocado o incêndio que destruiu parte da propriedade e queimou completamente o corpo de Leda.

Bressan afirmou que agiu sozinho, retirando a participação do outro suspeito, Lucas. No entanto, para a Polícia Civil, ele contou com ajuda durante o crime.

Além do incêndio, a polícia apurou que um caminhão e um carro foram usados para transportar os animais roubados. A investigação também apontou que os suspeitos planejavam vender o gado após o crime.