Prefeitura abre cursos para trabalhar com couro e calçados

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca está com inscrições abertas para três oficinas gratuitas de qualificação profissional, com foco no setor de couro e calçados, a vocação econômica da cidade. A iniciativa é uma excelente oportunidade para quem deseja aprender um novo ofício e gerar renda.

O projeto foi estruturado em duas etapas para garantir uma formação completa. Na primeira, os alunos terão a capacitação técnica em aulas práticas na unidade do Senai. Na segunda fase, os participantes receberão orientação do Sebrae e da Fatec para planejar e desenvolver o próprio negócio, com foco na autonomia financeira.

“Você escolhe a oficina que tem mais a ver com você. O objetivo é que cada participante aprenda a criar seu produto e, depois, aprenda a empreender, melhorando sua renda e a qualidade de vida da sua família”, disse Lucimara Prado, secretária de Inovação e Desenvolvimento.