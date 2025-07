Franca conquista verba do PAC para Saúde e nova Policlínica

A rede pública de saúde de Franca receberá um investimento significativo nos próximos meses. A Prefeitura teve quatro propostas aprovadas pelo Governo Federal através do programa Novo PAC Seleções Saúde, garantindo recursos para a construção de uma nova Policlínica, novo veículo para a frota do SAMU e a modernização de Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A confirmação foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 17 de julho. O pacote de melhorias para o SUS da cidade inclui:

Uma nova Policlínica: O projeto mais robusto, que já tem uma sinalização de R$ 30 milhões para sua construção. A unidade oferecerá consultas com especialistas, exames de imagem e pequenos procedimentos, com regulação municipal.

Equipamentos para 11 UBSs: Um combo de equipamentos para modernizar e qualificar o atendimento em 11 Unidades Básicas de Saúde da cidade.

Kit para Teleconsultas: Equipamentos para a implantação ou ampliação do serviço de consultas médicas à distância.

Uma nova ambulância para o SAMU: Uma viatura para renovar e reforçar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192).

As propostas foram cadastradas pela Prefeitura em março deste ano, seguindo as diretrizes do Novo PAC, que permitia o envio de um projeto para cada eixo do programa de saúde.