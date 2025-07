'Meu filho não come': nutricionista de Franca aponta quando agir

As férias escolares chegaram e, com elas, a oportunidade de muitas famílias lidarem com um desafio comum e angustiante: a seletividade alimentar infantil. O período de descanso da rotina pode ser o momento ideal para, com paciência e ludicidade, ajudar a criança a construir uma relação mais positiva e saudável com a comida.

Mas como saber se a recusa do seu filho é apenas uma fase ou algo mais sério? E como agir sem transformar a hora da refeição em um campo de batalha? Para esclarecer essas dúvidas, conversamos com a nutricionista materno-infantil de Franca, Thatiane Santos, Mestre pela FMRP/USP e Doutoranda na Unifran.

"Frescura" ou transtorno? Saiba a diferença

Segundo a nutricionista, é fundamental distinguir a seletividade alimentar comum na infância do Transtorno Alimentar Restritivo/Evitativo (TARE), um diagnóstico clínico.

Seletividade Comum (entre 1,5 e 6 anos): A criança restringe alguns alimentos, mas geralmente aceita ao menos um de cada grupo (ex: não come brócolis, mas come cenoura). A recusa não costuma gerar impacto no crescimento e pode melhorar com o tempo.

TARE (Transtorno Alimentar): A rejeição é intensa e persistente. A criança aceita um número muito limitado de alimentos (às vezes menos de 20), evita grupos inteiros e a recusa causa impacto direto na saúde, como perda de peso, deficiências nutricionais e prejuízos sociais (não come na escola ou em festas).

Sinais de alerta: quando procurar ajuda?