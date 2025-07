Fim de semana em Franca: sol, calor e sem previsão de chuva

Os francanos podem se preparar para um final de semana de tempo firme, com predomínio de sol e temperaturas que chegam a 29°C. De acordo com os dados do Clima Tempo, não há previsão de chuva para a cidade entre esta sexta-feira, 25 e o domingo, 27.

Nesta sexta-feira, 25, o dia será de sol com muitas nuvens. A previsão indica períodos de céu nublado, e a noite também deve ser com muitas nuvens. As temperaturas variam, com mínima de 15°C e máxima de 28°C.

Para o sábado, 26, a tendência se mantém. O dia será de sol com algumas nuvens e a possibilidade de névoa ao amanhecer, que logo se dissipa. A noite promete ser de poucas nuvens, ideal para atividades ao ar livre. Os termômetros registram uma pequena elevação na mínima, que fica em 16°C, enquanto a máxima permanece em 28°C.