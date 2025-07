Adolescentes são apreendidos após assalto à conveniência

No local, os policiais encontraram uma mochila preta contendo um boné branco, duas blusas de frio pretas, dois simulacros de arma de fogo, alimentos, cigarros, R$ 296,45 em dinheiro e o celular da vítima.

Ainda durante a entrevista, os adolescentes informaram que se encontrariam com os outros dois envolvidos debaixo do pontilhão da Vila São Sebastião. Com apoio de outras viaturas, a Força Tática realizou um cerco no local e abordou diversos indivíduos. Embora nenhum dos presentes tenha sido reconhecido como participante direto do assalto, um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto por roubo e foi detido.

Os dois adolescentes apreendidos foram levados para a Central de Polícia Judiciária, onde confessaram novamente o crime ao delegado plantonista. O flagrante foi registrado e permaneceram à disposição da Justiça.