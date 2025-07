Crea-SP faz força-tarefa em silos e aterros sanitários de Franca

O Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) iniciou sua maior força-tarefa de fiscalização de 2025, com foco em silos (unidades de armazenamento de grãos) e aterros sanitários. A ação, que segue até o dia 15 de agosto, mobiliza agentes em 449 municípios paulistas, com previsão de diligências em 134 unidades na região de Franca, Barretos e Ribeirão Preto.

O objetivo da operação é verificar se esses empreendimentos, considerados estratégicos e de alto risco, possuem profissionais de engenharia e agronomia devidamente habilitados e registrados como responsáveis técnicos por suas operações.

Durante as visitas, os fiscais do Crea-SP atuam para orientar, notificar e garantir a conformidade com a legislação. “A fiscalização qualificada é uma das principais ferramentas para garantir a segurança. Ao intensificarmos essa atuação em setores estratégicos, promovemos a prevenção de riscos e valorizamos o exercício profissional”, afirma a gerente regional do Crea-SP, a engenheira Tatiane da Cunha Marques Bioli.