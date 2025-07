Bazar beneficente tem peças a partir de R$ 2 no Leporace

A Associação Moradia Digna realiza, a partir desta sexta-feira, 25, mais uma edição de seu tradicional bazar beneficente em Franca. O evento é uma excelente oportunidade para a comunidade adquirir roupas, calçados e diversos outros itens em ótimo estado, com preços a partir de R$ 2, e ainda contribuir com uma importante causa social.

O bazar será realizado no Centro Comunitário do Parque Vicente Leporace I, localizado na Rua Ilton Barbosa da Silva, 740. Todo o valor arrecadado com as vendas será destinado aos projetos da associação, que atua no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade na cidade, promovendo o direito à moradia e melhores condições de vida.

Para atender ao maior número de pessoas, o evento funcionará em dois dias e horários distintos. Nesta sexta-feira, o bazar abre no período da noite, das 18h às 20h. Já no sábado, 26, o atendimento será das 8h às 15h.