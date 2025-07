Você já quebrou o braço, a perna ou qualquer outro osso?

Em outras palavras, se você ficou com sequelas após sua fratura, quando for procurar emprego, você pode optar em disputar as vagas tradicionais ou as vagas destinadas a PCD. O mesmo raciocínio vale para quem vai disputar concurso público, onde existe uma quantidade de vagas reservadas para PCD, de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.112/1990 e com o Decreto nº 9.508/2018.

Dependendo do grau, em diversos estados (inclusive aqui em São Paulo) é possível pedir a isenção do IPVA (veja mais em https://bachuradvogados.com.br/blog/artigo/p/124). Dá, também, para adquirir carro zero quilômetro, ficando livre de muitos impostos federais e estaduais (como IPI, IOF, ICMS, IPVA etc).

6) Conclusão

Se você teve uma fratura e, desde então, sente que algo mudou — que não é mais o mesmo de antes — não ignore isso. Você pode estar perdendo dinheiro todo mês, e pior: sem nem saber que tem esse direito.