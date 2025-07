Tragédia com 12 alunos: protesto marca julgamento de motorista

O ambiente era marcado por uma mistura de emoções. Enquanto algumas famílias se emocionavam ao lembrar de entes queridos e não continham as lágrimas, outras expressavam revolta e cobravam justiça com manifestações firmes.

O julgamento do motorista do caminhão envolvido no trágico acidente que vitimou 12 estudantes da Unifran (Universidade de Franca) aconteceu na tarde desta quinta-feira, 24, no Fórum da Comarca, em Nuporanga , a 51 km de Franca . Além do processo jurídico, os pais e familiares dos estudantes se reuniram em frente ao local para uma manifestação pacífica, promovida pelo Movimento 12 Vidas, em prol de manter viva a esperança de justiça para seus entes queridos.

Outras famílias também concederam entrevistas, reforçando as críticas à imprudência do motorista. Esse sentimento ficou evidente em uma das faixas exibidas no local, que trazia a frase: “a imprudência destruiu nossas vidas! Que a Justiça ao menos nos traga um consolo.”

Expedita Saraiva, mãe do jovem Pedro Saraiva, de 17 anos, contou sobre a tristeza e o desânimo que enfrenta diariamente desde o acidente. “Tristeza, desânimo, vontade de não fazer nada, de não ser nada, mas a gente luta. Eles já foram, agora quem está aqui para lutar por eles somos nós, ainda que o coração esteja rasgado”, disse.

Ela também falou sobre a dor de saber que seu filho e o melhor amigo dele, João Pedro Reis, de 19 anos, morreram lado a lado. “Foi uma coisa tão fora do normal que a gente se pergunta: ‘como que podiam ser tão amigos e morrerem juntos?’. Morreu um do lado do outro. Então a gente se junta, a família do João Pedro é a minha família e a minha família é a família do João Pedro. Não há justiça no mundo que vá curar a nossa dor”.

O período de luto pós-acidente