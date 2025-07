Carro é furtado em plena luz do dia na av. Major Nicácio; VEJA

Um furto de veículo em plena luz do dia foi registrado nessa terça-feira, 22, na avenida Major Nicácio, na região central de Franca. O crime, que ocorreu por volta das 10h, foi filmado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver um homem caminhando tranquilamente pela calçada até se aproximar de um Volkswagen Gol de cor vinho. Em poucos minutos, ele conseguiu destravar, entrar e dar partida no carro, saindo do local sem levantar suspeitas. O criminoso fugiu em direção à Vila Santa Cruz.

O proprietário do carro registrou um boletim de ocorrência, e as imagens das câmeras foram entregues à Polícia Civil, que já iniciou as investigações.