Defesa Civil alerta para risco máximo de incêndios em Franca

Diante do alerta, a Defesa Civil orienta que a população evite qualquer atividade que possa gerar faíscas ou fogo. Práticas como a queima de lixo e o uso de fogo para limpeza de terrenos são proibidas e perigosas. Além disso, é crucial não jogar bitucas de cigarro em áreas com vegetação.

A combinação de baixa umidade do ar e um longo período de estiagem - a última chuva significativa na região ocorreu há 50 dias, no início de junho - cria um cenário extremamente favorável para o início e a rápida propagação do fogo. A previsão de uma frente fria para a próxima sexta-feira, 25, não deve trazer alívio, pois seus efeitos não serão sentidos no interior do estado.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de risco elevado para incêndios florestais que coloca Franca e toda a região noroeste paulista em nível de emergência até o próximo domingo, 27. Este é o índice máximo de perigo, segundo o Mapa de Risco de Incêndio do órgão, e exige atenção redobrada da população.

A expectativa é que a situação melhore a partir da próxima segunda-feira, 28, quando a chegada de ventos mais úmidos do litoral deve elevar ligeiramente a umidade do ar, ajudando a reduzir as temperaturas e o risco de incêndios.

Previsão do tempo reforça alerta

Segundo dados do Climatempo, o tempo em Franca seguirá firme e sem qualquer previsão de chuva até o fim do alerta. As temperaturas devem permanecer elevadas para a época do ano, e a umidade do ar atingirá níveis críticos, especialmente durante as tardes.