Suspeito de matar homem a pauladas em Ipuã é preso

Lucas Daniel dos Santos Souza, conhecido como "joia Rara" suspeito de matar André Reis de Oliveira, de 45 anos, a pauladas, se apresentou na manhã de terça-feira, 22, na Delegacia de São Joaquim da Barra SP. Ele foi preso preventivamente e transferido na quarta-feira, 23, para a Penitenciária de Franca, onde aguarda audiência de custódia.

O crime brutal aconteceu no dia 5 de julho, em Ipuã SP, no bairro Santa Cruz. Segundo a investigação, a vítima foi agredida com um pedaço de pau na frente de casa. Câmeras de segurança flagraram a ação violenta.

Nas imagens, André discute com Lucas, que segura um pedaço de madeira. Durante a briga, o agressor desfere um golpe que faz a vítima cair no chão, batendo a cabeça e o rosto contra o asfalto. Mesmo ferido, André ainda tenta se levantar, mas é atacado novamente.