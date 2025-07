Estágio: programa do Estado já contratou 262 alunos em Franca

O programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), já é uma realidade para centenas de jovens da região. Até a última semana, 262 estudantes de cursos técnicos da região de Franca foram contratados como estagiários, recebendo bolsa-auxílio e a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Em todo o estado, o programa já alcançou a marca de 6,2 mil estudantes contratados, com a meta de chegar a 10 mil até o final do ano. A iniciativa é voltada para alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio com formação técnica e profissional. Na região, as vagas preenchidas foram em cursos como administração, agronegócio, desenvolvimento de sistemas, logística e vendas.

O programa funciona como uma ponte entre os estudantes e as empresas parceiras. Os valores das bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, dependendo da carga horária, que pode ser de 12 a 20 horas semanais. O pagamento da bolsa é feito pela Seduc-SP durante os primeiros seis meses, com a possibilidade de efetivação pela empresa após esse período. O governo também arca com os custos do seguro contra acidentes pessoais.