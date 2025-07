Réus de assalto a carro-forte na região vão à primeira audiência

A Justiça de São Paulo realizou, nesta quarta-feira, 23, a primeira audiência de instrução do processo que investiga a tentativa de roubo a um carro-forte ocorrida em setembro de 2024, na rodovia Cândido Portinari, em Restinga. Esta é a primeira etapa do julgamento dos dez réus cuja denúncia foi aceita pelo Ministério Público.

Entre os acusados, estão dois moradores de Franca: Denis da Costa e Luiz Carlos de Oliveira, investigados por envolvimento com lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, os dois teriam ligação com a caminhonete usada por Roberto Trovão Lafaeff — apontado como chefe do grupo criminoso — para buscar atendimento médico em Vinhedo (SP), após se ferir durante a fuga. Ambos negam envolvimento no crime e respondem ao processo em liberdade.