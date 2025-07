PM encontra 'oficina' de caça-níqueis em Franca; VEJA

Um homem de 49 anos foi detido no fim da tarde desta quarta-feira, 23, após ser flagrado com 26 máquinas caça-níqueis em sua casa, na rua Allan Kardec, no Jardim Conceição Leite, na região Oeste de Franca.

Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas indicavam que os equipamentos estavam em uma espécie de oficina no local. Os militares foram até o local e foram atendidos por um homem. Ele negou que dentro da casa havia algo ilícito e permitiu a entrada dos militares.

Em revista no local, os policiais encontraram no fundo da casa várias máquinas. A suspeita é que o local era usado como ponto de manutenção das máquinas.