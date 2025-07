Creche do Copacabana abre inscrições para crianças até 5 anos

A nova creche-escola do Residencial Copacabana, em Franca, está com inscrições abertas para crianças com idade entre 4 meses e 5 anos e 11 meses. A unidade terá capacidade para atender, inicialmente, mais de 150 crianças.

As inscrições estão sendo feitas presencialmente na Central de Vagas da Secretaria da Educação, que fica na parte térrea do prédio da pasta de educação na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, nº 550, Parque Francal. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A nova unidade, localizada na Rua Valdir Garcia, já teve a obra concluída e está em fase de formalização da parceria que permitirá o início do funcionamento. Assim que o termo for assinado, a Prefeitura dará início ao processo de mobiliário e estruturação interna da creche.