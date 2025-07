Prefeitura inicia construção de nova UBS no Santa Terezinha

“Nos bairros onde não existiam unidades básicas de saúde, a gente construiu e já entregou três: no City Petrópolis, Paineiras/São Domingos e no Ana Dorothea/Paraty. E agora temos outras duas em construção, no Jardim Palma e no Jardim Esmeralda, e está última está em fase adiantada. Estas regiões não tinham UBSs e agora estão recebendo estruturas modernas e adequadas”, afirmou o prefeito Alexandre Ferreira.

A nova estrutura integra o programa “Minha Nova UBS”, que tem como foco ampliar a rede de saúde com novas unidades em bairros que ainda não contavam com atendimento básico e também substituir prédios antigos por estruturas modernas e mais adequadas.

Além dessas, estão previstas novas unidades na Vila São Sebastião e no Aeroporto 3. No caso do Santa Terezinha, a nova UBS está sendo construída na rua Mestre Nácio.

Segundo a Prefeitura, os novos prédios são pensados para oferecer atendimento mais humanizado, conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde e atendem padrões de qualidade.

“As unidades do Santa Terezinha e do Jardim Palma estão na fase de fundação, enquanto a do Esmeralda já está pronta para receber o telhado”, explicou o secretário de Infraestrutura, Luiz Spirlandelli. Ele lembrou ainda que as unidades do Esmeralda e do Santa Terezinha vão substituir estruturas antigas, como o antigo ESF.