Junho foi o mês mais fatal no trânsito de Franca, diz Detran

Seis pessoas morreram em acidentes de trânsito em Franca no mês de junho, segundo dados do Infosiga-SP, divulgados nesta terça-feira, 22, pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo. O número é o mais alto registrado no ano e representa um aumento em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas quatro mortes.

Com os óbitos de junho, Franca soma 14 mortes em acidentes fatais em 2025. Sozinho, o mês de junho respondeu por 42% de todas as mortes no trânsito registradas neste ano na cidade.

Perfil das vítimas

O levantamento mostrou que todos os mortos eram homens, com idades que variam entre 15 e mais de 80 anos.