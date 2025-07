4º cavalo morre por suposta intoxicação; dono cobra justiça

O drama do criador João Pedro Gimenes Malaquias, de São José da Bela Vista, a 30 km de Franca, ganhou um novo e trágico capítulo nesta semana. O número de cavalos mortos em sua propriedade, supostamente por intoxicação alimentar, subiu para quatro. Enquanto o prejuízo do pecuarista ultrapassa os R$ 200 mil, a empresa Nutratta Nutrição Animal Ltda., fabricante da ração, emitiu um comunicado oficial. Em nota, a companhia aponta uma possível causa para as mortes, mas não menciona o ressarcimento dos valores aos produtores afetados.

O novo óbito agrava a situação de João Pedro, que agora avalia, junto a outros criadores, a possibilidade de uma ação judicial coletiva. "Morreu mais um animal. Não conseguimos nenhum contato, e ninguém da empresa falou mais nada com a gente", desabafou o criador.

Ele relembra a promessa inicial da empresa, que não se concretizou. “Vieram a Franca só para conversar com a gente na época. Disseram que iam pagar, porém foi no início, quando não tinha muito animal morto. Depois, sumiram”, relata. Diante do impasse, a via judicial parece ser o caminho mais provável. “Era muito melhor se a empresa assumisse os erros e fizesse o certo, mas, se continuar assim, é provável uma ação coletiva”, completou.