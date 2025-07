UNESP Franca promove festival gratuito de arte e cultura

A Primavera Cultural nasce com o objetivo de valorizar artistas locais, grupos culturais, coletivos, empreendedores da economia criativa e iniciativas acadêmicas. Entre as atrações previstas estão oficinas interativas, apresentações musicais, intervenções de grafite, exposições culturais, rodas de conversa e feiras de economia solidária. Também haverá espaço para ONGs, associações e projetos de pesquisa e extensão.

Com uma programação plural e democrática, a iniciativa pretende fortalecer o vínculo entre universidade e comunidade, promovendo o acesso à cultura e incentivando práticas sustentáveis, criativas e educativas. Segundo os organizadores, a expectativa é reunir entre 1.500 a 5.000 pessoas ao longo do dia.

"A proposta é ser totalmente gratuito, aberto à população de Franca e região, oferecendo um espaço para feirantes, pequenos produtores, apresentações culturais, grafite, oficinas, palestras e exposições acadêmicas", explica o organizador Guilherme Guiraldelli Moreira, de 36 anos.

"Também conseguimos apoio do Senac, que vai levar serviços de bem-estar, como massoterapia, limpeza de pele e cosméticos. Ainda estamos construindo essa primeira edição, buscando parcerias com empresas que queiram apoiar com materiais ou serviços, e mantemos as inscrições abertas para quem quiser participar vendendo artesanato, livros, vinis ou oferecendo oficinas. É um evento feito para todos, para celebrar a cultura local e aproximar a universidade das pessoas.”



As inscrições já estão abertas até o dia 23 de agosto de 2025 para diversas categorias: