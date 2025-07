Cliente aluga mesas para festa e desaparece com o material

Um comerciante de 59 anos, que atua no ramo de aluguel de mesas, cadeiras e utensílios para festas, registrou uma ocorrência por apropriação indébita após um cliente sumir com os itens alugados. O caso aconteceu no Bairro Santo Agostinho, em Franca, nesta terça-feira, 22.

Segundo o boletim de ocorrência, o cliente solicitou o aluguel de 14 jogos de mesas e cadeiras e também pediu a entrega de um pacote de carvão de eucalipto de 10kg para realização de uma festa. A entrega foi realizada no endereço indicado, e o comerciante combinou que o pagamento seria feito no momento da recolha dos materiais, marcada para a terça-feira.

Ao retornar ao local na data combinada, o comerciante foi surpreendido: os responsáveis pela festa já haviam deixado o imóvel, e todo o material havia desaparecido. No endereço, estava apenas o proprietário da residência, que afirmou não conhecer o suposto cliente e disse que os locatários “foram embora sem deixar nada”.