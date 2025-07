Cachorro é achado em meio a lixo no City Petrópolis, em Franca

Mais um caso de maus-tratos contra animais vem gerando comoção em Franca. Um cachorro de grande porte, visivelmente desnutrido e debilitado, foi encontrado abandonado em um terreno fechado na avenida São Pedro, no bairro City Petrópolis. O local, cercado por muros e um portão de grades trancado com corrente, está tomado por lixo e objetos recicláveis, e também abrigava o cão, que foi deixado à própria sorte.

Segundo os moradores da região, ninguém é visto no imóvel há vários dias. A situação do animal é lamentável: extremamente magro, com os ossos aparentes, sem acesso visível a comida ou água e com sinais claros de desidratação - a língua para fora e comportamento apático. Largado como se fosse mais um entulho do terreno.

Ao serem acionados, agentes da Guarda Civil Municipal foram até o local e constataram a situação insalubre. Sensibilizados com o estado do cachorro, os guardas compraram um saco de ração em um mercado próximo e alimentaram o animal, que devorou a comida rapidamente, demonstrando fome extrema.