Franca abre curso gratuito para quem quer vender na internet

Entre os destaques está o curso “Doces Finos: Preparação e Decoração”, que acontece entre os dias 4 e 13 de agosto, às segundas e quartas, das 8h às 12h. Outras opções incluem preparo de marmitas, bolos e tortas doces e o curso de auxiliar de confeitaria. As inscrições são presenciais no Senac Franca, até o dia 1º de agosto, por ordem de chegada. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

As atividades são promovidas em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Mercado Livre, e incluem desde oficinas culinárias até cursos práticos sobre vendas online.

A Pastoral do Menor de Franca abriu, nesta terça-feira, 22, inscrições para uma nova programação de cursos gratuitos voltados à capacitação de jovens a partir dos 15 anos, adultos e pessoas da terceira idade. As aulas começam em agosto e acontecem no Centro de Formação da entidade, com temas como gastronomia, empreendedorismo, marketing digital e geração de renda.

Para o público da terceira idade, o “Projeto SaborIdade” oferece encontros voltados à culinária afetiva, autoestima e bem-estar emocional. As aulas começam no dia 14 de agosto e serão às quintas-feiras, das 8h às 11h, no próprio Centro de Formação da Pastoral.

Já o curso “Lucre com a Internet”, voltado a quem tem mais de 15 anos, ensina estratégias de vendas online, com foco em e-commerce, fotografia de produtos e gestão de negócios. As aulas acontecem entre os dias 25 e 27 de agosto, das 18h30 às 21h30.

Sobre a Pastoral do Menor

O Centro de Formação da Pastoral foi inaugurado em 2021, com o objetivo de ampliar oportunidades de capacitação e renda para a comunidade. Desde 2024, também conta com uma Cozinha Piloto em parceria com o Senac, oferecendo estrutura para cursos na área de gastronomia.