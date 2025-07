Clima prejudica e safra de café 2025 decepciona Alta Mogiana

A colheita de café avança na região da Alta Mogiana, mas produtores têm enfrentado frustração com os resultados da safra de 2025. Com cerca de 50% a 70% da colheita já realizada, cafeicultores relatam rendimento abaixo do esperado — mesmo em lavouras irrigadas.

O principal fator apontado pelos agricultores é o impacto climático. A estiagem prolongada no início do ano e as altas temperaturas registradas em 2024 comprometeram a granação dos frutos e afetaram diretamente a produtividade. “Tivemos um período de cerca de 30 dias sem chuvas entre fevereiro e março. Essa estiagem pode ter comprometido a granação dos frutos, o que reflete diretamente no rendimento agora durante a colheita”, explica Rafael Stefani, produtor de café da região.

Adriano Bonifácio, que cultiva cerca de 16 hectares de café na região de Franca, também sentiu os efeitos da instabilidade climática. Segundo ele, a quebra na safra foi significativa. "Já terminamos a colheita e estamos na fase final da varrição, mas a produção ficou bem abaixo da média que esperávamos. Até os talhões irrigados produziram menos do que o normal", relata.