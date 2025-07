Abertas as inscrições para os Campeonatos Municipais 2025

A Secretaria de Esporte e Cultura da Prefeitura de Franca abriu as inscrições para a temporada 2025 dos Campeonatos Municipais de Voleibol, Futsal e Futebol. As competições visam fomentar a prática esportiva na cidade, valorizar as equipes locais e promover a integração entre os atletas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente através de formulários online até as 23h59 do dia 4 de agosto. Após o prazo, serão agendados Congressos Técnicos com os representantes das equipes para definir os regulamentos e formatos de disputa de cada modalidade.

Confira abaixo os detalhes e os links para inscrição em cada esporte:

Voleibol