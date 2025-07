ESF do Jardim Palma é revitalizada e atende 3,5 mil pessoas

A Prefeitura de Franca concluiu a revitalização completa da unidade do ESF (Programa Estratégia de Saúde da Família) do Jardim Palma, localizada na Região Leste da cidade. A ação, conduzida pela Secretaria de Saúde, faz parte de um conjunto de melhorias na infraestrutura da rede municipal, visando oferecer um ambiente mais adequado e acolhedor para os mais de 3,5 mil usuários cadastrados no serviço.

As obras no ESF Palma incluíram a pintura geral das áreas internas e externas do prédio, reparos no telhado e no piso, além de importantes adequações no espaço da recepção, tornando o primeiro contato do cidadão com a unidade mais confortável.

Localizada na avenida Leila Scarabucci Guimarães, a unidade tem como foco a assistência preventiva. Suas equipes realizam o acompanhamento contínuo dos pacientes da região, incluindo visitas domiciliares feitas por agentes de saúde e pelo médico da família.