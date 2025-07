Câmeras flagram furto de caminhonete no Jardim Califórnia

Um agricultor que reside no Jardim Califórnia, em Franca, teve sua caminhonete furtada na noite dessa terça-feira, 22, enquanto estava em casa. O veículo, uma Mitsubishi Triton branca, foi levado por criminosos encapuzados em frente à residência da vítima. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança de vizinhos e ocorreu em questão de minutos.

Segundo o relato do proprietário, ele havia chegado por volta das 17h e, como de costume, estacionou a caminhonete em frente ao portão de sua casa. Mais tarde, por volta das 21h, enquanto se preparava para guardar o veículo, notou diversas ligações perdidas de vizinhos.

Ao sair, foi informado que o carro havia sido furtado. As câmeras de segurança mostram dois homens vestidos com moletons escuros, gorros e máscaras se aproximando do veículo. Após rondarem a área e analisarem a situação, conseguiram abrir a porta da caminhonete e saíram com o veículo em poucos segundos.