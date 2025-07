Erro da Sabesp deixa família com criança sem água por 5 dias

A rotina de uma família do bairro Parque Moema, em Franca, foi transformada em um transtorno que durou cinco dias. A moradora Ana Paula Franchini ficou completamente sem água em sua residência entre a última sexta-feira, 18, e a terça-feira, 22, devido a um erro operacional da Sabesp.

O corte no fornecimento ocorreu sem qualquer aviso ou motivo aparente, já que, segundo a moradora, todas as contas estavam em dia. Ao procurar a agência da Sabesp, a própria equipe de atendimento admitiu que o cadastro de Ana Paula estava regular e que o corte teria sido feito no imóvel errado por um técnico.

Apesar do reconhecimento da falha, a solução não veio. “Hoje já é terça-feira e continuo sem uma gota de água em casa, com uma criança pequena, sem previsão de retorno e sem qualquer resposta oficial”, relatou a moradora, na ocasião.