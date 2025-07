IF em Franca depende de decisão política, diz Pelizaro

Prédio inspecionado? Ok. Parte burocrática? Encaminhada. Segundo o vereador Gilson Pelizaro (PT), o que separa Franca de um campus do IF (Instituto Federal) é apenas uma decisão política — aquele “empurrãozinho” final. A declaração do parlamentar foi feita em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., durante o programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, nesta terça-feira, 22.

Com a intenção de "matar dois coelhos com uma cajadada só", Franca articula com o MEC (Ministério da Educação) a instalação de uma unidade do IF no prédio da antiga Unesp, no Centro da cidade. A proposta busca dar um novo uso ao imóvel, que está abandonado há cerca de cinco anos, desde o encerramento das atividades estaduais no local, além de viabilizar a criação da primeira unidade educacional do Governo Federal na cidade. O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) anunciou as tratativas na última quinta-feira, 17.

Pelizaro, que participa das "negociações" e esteve em Brasília com Alexandre nessa segunda-feira, 21, afirmou que todas as inspeções no prédio já foram concluídas. “O prédio já foi inspecionado, já foi aprovado pelo IF com laudos técnicos. Então, a parte burocrática já está bem adiantada, está bem feita.”