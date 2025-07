Câmara aprova campanha contra vapes e 'heliponto' em hospital

Com 14 votos favoráveis, os vereadores também aprovaram o projeto do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) que altera o Plano Diretor de Franca para regulamentar as Áreas de Proteção do Espaço Aéreo. A medida busca permitir o funcionamento do heliponto do futuro Hospital Estadual.

"É um impacto que é necessário para segurança e pela coordenação, organização da Prefeitura e o crescimento que vai acontecer no entorno do Hospital Estadual e tem que ser feito", disse o presidente da Câmara, Daniel Bassi (PL).

O heliponto poderá ser usado no resgate de pacientes em situações de urgência e emergência.