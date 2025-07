Formação reúne mais de 330 merendeiras da rede pública de Franca

As 338 merendeiras que atuam nas redes municipal e estadual de ensino em Franca participaram de uma formação promovida pela Prefeitura, por meio da seção de alimentação escolar, nessa segunda-feira, 21. A capacitação, realizada durante todo o dia, faz parte do processo contínuo de qualificação das profissionais responsáveis pela merenda servida diariamente aos estudantes.

De acordo com a chefe da Seção de Alimentação, Janaína Aparecida de Andrade Paranhos, 330 merendeiras são fixas e oito substitutas. A formação é realizada semestralmente, no início de cada período letivo, e tem como objetivo principal atualizar as orientações administrativas e técnicas fundamentais para o exercício da função.

“Este treinamento contribui para o aprimoramento das merendeiras e reflete diretamente na qualidade dos alimentos que chegam aos estudantes”, destacou Janaína.