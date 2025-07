Delegado alerta sobre uso de jogos em crimes contra crianças

A internet facilita a vida de muitas pessoas, mas também pode ser usada de forma mal-intencionada. E as vítimas podem ser crianças e adolescentes. Foi o que aconteceu em São Joaquim da Barra, na região de Franca, com a exposição de menores em plataformas como Discord e no jogo Roblox.

O delegado titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Joaquim da Barra, Gustavo Costa, foi quem promoveu a investigação e trouxe o tema à tona em suas redes sociais. Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, Gustavo explicou como o assunto o atraiu, tendo partido da realização do Dia C da Convivência, uma ação promovida pelas escolas estaduais para dar atenção aos crimes na internet.

“Era um diálogo entre professores, profissionais de educação e pais. Um pai me explicou que a filha jogava Roblox e começou a conversar no chat com uma pessoa. Essa pessoa deu uns ‘Robux’ para ela. Então ele mandou um link no chat para sair do Roblox”, explicou.