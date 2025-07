Volta às aulas em Franca terá foco na recuperação escolar

A partir desta quarta-feira, 23, cerca de 42 mil alunos da rede estadual de ensino da região de Franca retornam às aulas após o recesso de julho. As atividades acontecem em 68 escolas vinculadas à Diretoria de Ensino de Franca e terão foco, inicialmente, na revisão e reforço dos conteúdos do primeiro semestre letivo.

Entre os dias 23 de julho e 5 de agosto, professores e equipes pedagógicas estarão mobilizados para preparar os estudantes para as provas de recuperação, que poderão ser realizadas por todos os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

As avaliações servem para substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano em todas as disciplinas do Currículo Paulista e também nos itinerários formativos do Ensino Médio técnico e profissional. Mesmo alunos que tiveram notas acima de cinco poderão participar, com a chance de melhorar o desempenho e atualizar o boletim.