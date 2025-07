Mulher acusa companheiro de agredi-la com garrafada na cabeça

Um episódio de violência doméstica deixou uma mulher de 37 anos com ferimento grave na cabeça após ser agredida pelo companheiro, de 35, com uma garrafa de vidro, no último sábado, 19, em Restinga SP.

O caso foi denunciado pelo próprio pronto-socorro municipal, que acionou a Polícia Militar ao constatar que a paciente apresentava um corte profundo na cabeça e relatava ter sido vítima de agressão pelo marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher informou que o casal passou o dia consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes, e que o companheiro teria se exaltado durante uma discussão, desferindo uma garrafada violenta contra sua cabeça.