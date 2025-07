Quer mudar de área? Franca tem 221 vagas em cursos grátis

Atenção, pois as inscrições para esta categoria abrem nesta quarta-feira, 23, às 10 horas, e costumam se esgotar rapidamente. São 28 vagas no total:

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura, no portal “Caminho para o Emprego”. A seguir, confira os detalhes das oportunidades.

As aulas para ambos os cursos de beleza serão na sede do Fussol (rua Major Mendonça, 1.659, Vila Santo Antônio).

Gastronomia: dezenas de vagas disponíveis

As inscrições para os cursos de culinária já estão abertas no site da Prefeitura. As aulas acontecem em diferentes bairros da cidade. Confira as opções: