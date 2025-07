Moto bate em ônibus escolar com crianças em Franca

Um acidente envolvendo um ônibus escolar da Prefeitura de Patrocínio Paulista, que levava crianças ao Sesc Franca, e uma motocicleta pilotada por um homem sem habilitação e com documentação vencida desde 2020, assustou moradores na manhã desta terça-feira, 22, em Franca.

Segundo o motorista do ônibus, que preferiu não se identificar, ele trafegava pela Avenida Vereador José Granzotte e ao fazer o contorno para a rua Anna Baptista Pereira, no acesso à Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, ouviu um barulho repentino. “Achei que fosse algo no ônibus, como uma peça quebrada. Só percebi que era um acidente quando parei e vi a moto embaixo do veículo, se eu tivesse visto ele com certeza teria aguardado”, relatou o motorista, visivelmente chateado.

A moto CB300 prata, conduzida por um homem de 27 anos, seguia no mesmo sentido, pelo ponto cego lateral do ônibus, e acabou atingida no momento em que o motorista executava a conversão.