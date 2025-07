Franca dispara na liderança dos Jogos Regionais

Após cinco dias de intensas disputas nos 67º Jogos Regionais, a delegação de Franca se consolida na liderança da competição com 148 pontos. A cidade abriu uma vantagem de 29 pontos sobre Araraquara, a segunda colocada com 119 pontos, seguida por Ribeirão Preto (96) e Sertãozinho (57). A competição, que reúne mais de 5 mil atletas de 52 municípios, termina no próximo sábado, 26.

A liderança francana é reflexo de um desempenho dominante em diversas modalidades que já encerraram suas participações. A cidade garantiu a medalha de ouro e o título de campeã no atletismo masculino, biribol masculino, judô feminino, taekwondo (masculino e feminino), vôlei de praia (masculino e feminino) e xadrez (masculino e feminino sub-21). O basquete feminino também subiu ao lugar mais alto do pódio, conquistando o bicampeonato dos Regionais.

Resultados e agenda

Durante o final de semana e a segunda-feira, 21, as equipes da cidade mantiveram o ritmo forte. O basquete masculino venceu Sertãozinho por 93 a 49 e o futebol masculino aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre Santo Antônio da Alegria. A nota negativa foi a eliminação do futsal masculino, que perdeu para Bebedouro por 5 a 2 e se despediu do torneio.