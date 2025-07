Patrocínio inaugura Caps: capacidade de até 40 pacientes por dia

A equipe multiprofissional, coordenada pela psicóloga Eliane Matheus Bonfante, conta com psicólogos, médicos, psiquiatras, assistente social, enfermeiros e técnicos, seguindo todos os parâmetros do Ministério da Saúde. “Este é o sexto CAPS que ajudo a estruturar e sinto a mesma emoção do primeiro. Patrocínio Paulista pode contar comigo e com essa equipe maravilhosa”, afirmou a coordenadora.

Homenagem e Esperança

A cerimônia de inauguração foi marcada pela emoção, especialmente na homenagem que deu nome ao espaço: Marcos Antônio Comparini, médico lembrado na cidade por sua ética e sensibilidade. Familiares do homenageado estiveram presentes, ao lado de autoridades como o prefeito Mário Marcelo Carraro Bertelli e o vice-prefeito Mauro Apolinário.

“A estrutura ficou muito boa e o trabalho aqui será de excelência. Essa homenagem ao doutor Marcos é mais do que justa. Hoje é um dia de orgulho para Patrocínio Paulista”, declarou o prefeito.