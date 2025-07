Câmara de Franca amplia contrato de reforma em R$ 307 mil

A Câmara Municipal de Franca assinou o quarto aditamento de contrato para a reforma do prédio do Legislativo, com um complemento de valor de R$ 307.110,84. O aditamento foi publicado no Diário Oficial do Município, nessa terça-feira, 22, e terá vigência de 21 de julho de 2025 a 19 de outubro de 2025.

Devido à reforma, as sessões em 2024 foram realizadas fora do prédio da Câmara. Com a entrega parcial da obra, as sessões voltaram a ser realizadas no Plenário do Legislativo neste ano.

Reforma

A reforma consiste no reparo do telhado para evitar goteiras, a construção de mureta para evitar alagamentos, adequação na entrada do prédio e acessibilidade do Plenário, nova recepção com banheiros para munícipes, estacionamento com guarita, novo arquivo com biblioteca, a implantação de detectores de metal com equipes de segurança em pontos estratégicos, entre outras melhorias.