Franca registra 171 internações por câncer colorretal em 2024

Exames de imagem complementares também podem ser recomendados, como tomografias computadorizadas, ressonância magnética e, em casos específicos, tomografia por emissão de pósitrons, que verifica a extensão do câncer e se o tumor se espalhou para outros órgãos (metástase).

Tratamentos

A depender do estágio e localização do tumor, três tratamentos são mais comuns: a cirurgia, para remover o tumor e, se necessário, as partes afetadas; a radioterapia, que é o uso de radiação para destruir as células cancerígenas ou reduzir o tumor; e a quimioterapia, que usa medicamentos para destruir as células cancerígenas e prevenir a propagação do câncer.