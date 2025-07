Polícia Militar deflagra fase da Operação Safra Segura na região

Com a chegada do pico da colheita do café, a segurança nas áreas rurais da região de Franca ganha atenção especial da Polícia Militar. Uma nova fase da Operação Safra Segura foi deflagrada nesta segunda-feira, 22, com foco no combate ao crime organizado e na proteção ao produtor rural.

A ação mobiliza equipes do Policiamento Territorial, Rodoviário e Ambiental, com atuação conjunta em Franca, Pedregulho, Ribeirão Corrente e cidades vizinhas. O objetivo é coibir furtos de insumos agrícolas, roubo de cargas e a circulação de veículos suspeitos em rotas utilizadas para escoamento da produção.

Com base em dados de inteligência e mapeamento das áreas de maior risco, os policiais realizam bloqueios em estradas vicinais, patrulhamento em propriedades rurais e abordagens preventivas. A operação também mira organizações criminosas envolvidas no tráfico e desvio de agrotóxicos, prática que tem crescido nos últimos anos.