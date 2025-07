Robótica: equipe de Franca quebra recorde brasileiro em mundial

Um dos pontos ressaltados pela equipe foi a importância do inglês como ferramenta de comunicação global no evento, essencial para a interação com juízes, voluntários e outras equipes. A experiência reforçou a percepção de que o domínio do idioma é um diferencial para o desenvolvimento profissional e para a inserção no mercado de trabalho tecnológico.

Com a motivação renovada pelo feito histórico, a equipe já mira o futuro. "Nosso objetivo é claro: colocar o Brasil no topo da robótica mundial", concluiu o time, orgulhoso por elevar o nome da cidade e do país no cenário tecnológico internacional.