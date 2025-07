Procurando emprego? Franca tem 188 vagas abertas agora

O programa Emprega Franca, uma iniciativa da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, iniciou a semana com a oferta de 188 vagas de emprego em Franca. As oportunidades abrangem múltiplas áreas e são destinadas a profissionais com diferentes níveis de qualificação.

Entre os postos de trabalho disponíveis, há vagas para Ajudante de Motorista, Assistente de Cobrança, Atendente de Farmácia, Assistente de E-commerce e de Vendas. O programa também lista oportunidades em supermercados e diversos comércios da cidade.

Além disso, destacam-se vagas que demandam um maior número de trabalhadores, como 20 postos para Encarregado de Conservação de Vias Permanentes, 20 para Tratorista Operador de Roçadeira e 10 para Auxiliar de Linha de Produção. O programa reforça seu compromisso com a inclusão, oferecendo também opções específicas para pessoas com deficiência (PCDs).