Volta às aulas: veja o cronograma e datas de matrícula

Desde a última segunda-feira, 21 de julho, as creches conveniadas à Prefeitura já normalizaram o atendimento para as crianças do berçário e maternal. Nas escolas de Educação Infantil, as crianças das Fases I e II continuam em atividades na colônia de férias, com o retorno às aulas regulares programado para o dia 1º de agosto.

Para os estudantes do Ensino Fundamental, o retorno às salas de aula acontecerá nesta quarta-feira, 23. A semana foi planejada para uma readaptação gradual, na segunda, 21, as escolas realizaram reuniões com os pais e responsáveis, e nesta terça-feira, 22, os profissionais da educação participam de um encontro pedagógico de replanejamento.

Planejamento para 2026: Fique atento às matrículas

Juntamente com a volta às aulas, a Secretaria Municipal de Educação já divulgou o calendário de matrículas para o próximo ano. As famílias devem se atentar aos prazos para garantir a vaga das crianças.