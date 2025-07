Economia de Franca surpreende e cresce no 1º semestre de 2025

Desafiando um cenário econômico nacional complexo, com inflação alta e crédito restrito, a economia de Franca demonstrou notável resiliência e força no primeiro semestre de 2025. Dados divulgados nesta semana pelo IE-ACIF (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) revelam um crescimento consistente em indicadores cruciais, como a abertura de empresas, a geração de empregos com carteira assinada e a comercialização de veículos novos, pintando um quadro otimista para o município.

O dinamismo do empreendedorismo local ficou evidente com o aumento de 4,74% no número de empresas ativas em comparação com o mesmo período de 2024, totalizando 61.045 negócios em maio. Somente neste ano, 2.762 novas empresas foram abertas, com destaque para a predominância de MEIs (Microempreendedores Individuais), que representam 84% dos novos registros. O setor de vestuário lidera o ranking de atividades, com 5.610 empresas, seguido pelo tradicional comércio de calçados (3.536) e pelo setor de promoção de vendas (2.115).

De acordo com Rodrigo Souza, economista responsável pelo Instituto de Economia da ACIF (IE-ACIF), o primeiro semestre de 2025 teve um desempenho acima das expectativas, apesar do cenário político e fiscal desafiador. O resultado positivo foi impulsionado principalmente pelo agronegócio e pelas exportações, com destaque para o setor calçadista de Franca, refletindo também na geração de empregos e no mercado de veículos da cidade.

Recorde de empregos formais