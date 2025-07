Câmara vota campanha contra cigarros eletrônicos em Franca

Os vereadores também apreciarão um projeto do prefeito Alexandre Ferreira que propõe mudanças no Plano Diretor de Franca para regulamentar as Áreas de Proteção do Espaço Aéreo. O objetivo é viabilizar a operação do heliponto do futuro Hospital Estadual.

Com a regulamentação, o heliponto poderá ser usado no resgate de pacientes em situações de urgência e emergência, além de integrar Franca a uma rede regional de saúde de alta complexidade.