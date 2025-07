Prefeito visita o MEC para discutir a instalação de IF em Franca

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) avançou nas negociações para a instalação de uma unidade do Instituto Federal em Franca. O prédio da antiga Unesp (Universidade Estadual Paulista), no Centro da cidade, foi oficialmente proposto para abrigar o novo campus, que ainda precisa passar por uma análise técnica e aguarda a decisão final do Governo Federal.

Em visita ao MEC (Ministério da Educação), em Brasília, o prefeito agradeceu ao deputado federal Arlindo Chinaglia (PT) e à Unesp pela cessão do prédio e destacou a mobilização local para viabilizar o projeto.

“Agradeço ao deputado por nos proporcionar essa conversa importante aqui em Brasília. Expusemos a necessidade urgente de Franca contar com um Instituto Técnico Federal. Também agradeço à reitora, ao professor Silmari, ao Carrijo da Unesp e ao vereador Gilson Pelizarro (PT), que nos ajudaram nessa interlocução”, disse Alexandre, em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 21.